Тимошенко закликав Нідерланди допомогти Україні у подоланні наслідків російських атак на об'єкти критичної інфраструктури

Україна, окрім боротьби з російськими окупантами на полі бою, змушена також оперативно долати наслідки атак на об'єкти критичної інфраструктури, щоб забезпечити нормальну життєдіяльність мирних громадян, заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Україна фактично у стані війни та щодня долає безпрецедентні за масштабами виклики. Впродовж останніх двох тижнів окупанти, використовуючи крилаті ракети та дрони-камікадзе іранського походження, систематично, щодня вчиняють терористичні атаки на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури України. І зараз, під час нашого спілкування, над територією України летять ракети й дрони", – заявив Тимошенко під час онлайн-виступу на Конференції з питань відновлення України, яка триває у Гаазі.

Він зазначив, що держава-терорист щодня прицільно руйнує українські електростанції, ТЕЦ та інші об'єкти критичної інфраструктури. І щодня, часто під обстрілами, українські енергетики та інженери намагаються відновити зруйноване та не допустити припинення подачі електроенергії, тепла та води по всій країні.

"Але робити це стає все складніше з огляду на збільшення кількості зруйнованих об'єктів," – додав Тимошенко.

Він також зазначив, що станом на сьогодні російськими ударами знищено понад 30% об'єктів критичної інфраструктури.

"Вони роблять це свідомо, їхня мета – залишити країну без світла й тепла напередодні зими. Це реальний геноцид українців, до якого росіяни вже не раз вдавалися у своїй історії", – наголосив він.

У зв'язку з цим Тимошенко зазначив, що Україна потребує обладнання, яке забезпечить функціонування мобільних і стаціонарних пунктів обігріву для населення, та закликав Нідерланди допомогти з цим.

"Хочу закликати Нідерланди стати лідером у допомозі Україні пережити можливий блекаут – відсутність світла, опалення та водопостачання в оселях українців, зберігши тисячі життів наших людей", – сказав Тимошенко.

Він закликав Нідерланди до активної участі у реалізації Fast Recovery Plan, що передбачає відновлення найнагальніших об'єктів, які постраждали внаслідок російської агресії, що дозволить українцям повернутися додому та нормально пережити зимовий період.

Тимошенко також подякував Нідерландам за ініціативу проведення національного бізнес-форуму з питань відбудови та відновлення України та уряду країни за розгляд можливості патронату над Херсонською областю.

"Ми в Україні високо цінуємо підтримку уряду Нідерландів та особисто прем'єр-міністра Рютте, який неодноразово вже під час війни відвідував Україну з офіційними візитами, а також широку участь країни у проєктах відновлення в Україні", – наголосив він.