Події

21:16 19.10.2022

Президент ФРН Штайнмаєр скасував поїздку до України

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Президент ФРН Штайнмаєр скасував поїздку до України

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр скасував запланований на четвер, 20 жовтня візит до України, повідомляє німецьке видання Bild.

За інформацією видання, візит, який узгоджувався кілька тижнів, було скасовано з " міркувань безпеки".

"Поки федеральний президент скасовує свій візит, є багато іноземних дипломатів і гостей, які бажають продемонструвати свою присутність у столиці просто зараз", - заявив у коментарі Bild представник українського уряду.

Крім того, виданню стало відомо, що Міністерство закордонних справ, Міністерство внутрішніх справ та органи безпеки Німеччини рекомендували Штайнмаєру скасувати поїздку до України. Водночас очікується, що нову дату візиту буде призначено найближчим часом.

 

 

 

Теги: #президент #візит #скасування #німеччина

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