Події

20:14 19.10.2022

Мер Миколаєва закликав городян підготувати запас питної води та їжі на тиждень у зв'язку з обстрілами окупантами об'єктів критичної інфраструктури у місті

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Мер Миколаєва закликав городян підготувати запас питної води та їжі на тиждень у зв'язку з обстрілами окупантами об'єктів критичної інфраструктури у місті

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у середу закликав мешканців міста підготувати запас питної води та їжі на тиждень у зв'язку з обстрілами окупантами об'єктів критичної інфраструктури у місті.

"Попереду невідомо що буде, зокрема і відключення електроенергії, а також інших систем, що використовують електроенергію. Це стосується і води. Від початку (повномасштабної – ІФ-у) війни я вас просив, щоб ви накопичили собі резерви питної води, але зараз дехто про це забув. Нагадую вам, майте тижневий запас питної води, а також їжі на випадок відключення електроенергії, щоб ви були готові до всього", - сказав Сєнкевич у відеозверненні в середу.

 

 

Теги: #мер #миколаїв #заклик

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