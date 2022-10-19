Події

19:21 19.10.2022

Протягом доби окупанти завдали чотири ракетних і одинадцять авіаударів по Україні, здійснили понад десять обстрілів із РСЗВ

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Протягом доби окупанти завдали чотири ракетних і одинадцять авіаударів по Україні, здійснили понад десять обстрілів із РСЗВ

Протягом цієї доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 11 авіаційних ударів по території України, а також здійснили понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що окупанти обстрілюють позиції українських військ на лінії зіткнення, здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку.

"Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, (противник – ІФ-У) продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом поточної доби противник завдав чотири ракетних та одинадцять авіаційних ударів, здійснив понад десять обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - наголошують у Генштабі.

Там зазначають, що ворог укотре завдав масованого удару крилатими ракетами та іранськими ударними БПЛА по цивільній інфраструктурі у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Івано-Франківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Крім того, вночі окупанти атакували Умань Черкаської області та Коблево Миколаївської області п'ятьма безпілотними літальними апаратами іранського виробництва "Shahed-136". Усі вони успішно збиті Силами оборони України.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Протягом дня противник задіяв дев’ять ударних БПЛА "Shahed-136" з території білорусі. Вісім з них збито.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в межах населених пунктів Гай та Хрінівка Чернігівської області;

на слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Терни, Красне, Огірцеве, Стрілеча та Хатнє;

на куп’янському напрямку – зі ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Кам’янка та Кислівка;

на лиманському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Греківка, Гряниківка, Надія, Новоєгорівка, Зарічне,  Серебрянка, Терни, Торське та Ямполівка;

на бахмутському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Майорськ, Нью-Йорк, Опитне, Роздолівка, Соледар, Спірне та Яковлівка;

на авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Бердичі, Первомайське, Карлівка, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка.

На новопавлівському, запорізькому та південнобузькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів у районах понад 45 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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