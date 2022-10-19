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19:10 19.10.2022

Завербовані російським керівництвом ув'язнені залишають свої підрозділи після отримання зброї та шукають можливість повернутися до РФ - Генеральний штаб ЗСУ

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Завербовані російським керівництвом ув'язнені залишають свої підрозділи після отримання зброї та шукають можливість повернутися до РФ - Генеральний штаб ЗСУ

Завербовані російським командуванням особи з-поміж ув'язнених у місцях позбавлення волі, залишають свої підрозділи після отримання зброї та шукають можливість повернутися до РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Поповнення втрат підрозділів російських окупаційних військ за рахунок ув'язнених спричинило додаткові проблеми командуванню. Так, завербовані військовослужбовці з місць позбавлення волі після отримання зброї залишають підрозділи та шукають можливість повернутися на територію Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в ньому наголошується, що за наявною інформацією, після ураження складу з боєприпасами в Херсонській області 17 жовтня частина підрозділу, що залучався до його охорони, дістала поранень, а решта - втекла.

"Підрозділи росгвардії під виглядом боротьби з диверсійно-розвідувальними групами проводять заходи щодо пошуку дезертирів", - підсумували в Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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