Виключення РФ із FATF обмежить її можливість впливати на нові правила боротьби з відмиванням грошей – заява групи Макфола-Єрмака

Виключення Росії з Міжурядової комісії з фінансового моніторингу (FATF) обмежить її можливість впливати на нові правила боротьби з відмиванням грошей у світі, йдеться у заяві міжнародної санкційної групи Макфола-Єрмака щодо російських санкцій.

У заяві зазначається, що ще у квітні 2022 року група Макфола-Єрмака рекомендувала виключити РФ із FATF.

"Якщо Росія буде виключена з FATF, вона втратить можливість впливати на нові правила боротьби з відмиванням грошей за допомогою нових фінансових технологій (таких як віртуальні активи та NFT)", - зазначено в тексті документа.

Також у разі виключення з FATF Росія втратить можливість брати участь у взаємній оцінці та затверджувати звіти про взаємну оцінку, а через ускладнення отримання нею експортних та імпортних платежів буде порушено її торгівлю з рештою світу. Такі обмеження були б корисні у випадках, якби Росія шукала нових покупців для своєї нафти.

Крім того, внесення Росії до чорного списку Міжурядової комісії з фінансового моніторингу обмежило б можливості РФ ухилятися від санкцій, оскільки нинішній санкційний режим часто дозволяє російським компаніям обходити санкції проти фінансового сектора, структуруючи операції через той чи інший російський банк, що не потрапив під санкції.

Внесення Росії до чорного списку також зменшить прямі іноземні інвестиції і, найімовірніше, прискорить відплив капіталу. При цьому іноземні компанії також зіткнуться з набагато вищими інвестиційними витратами в Росії. Іноземні банки та інші фінансові установи встановлюватимуть значні додаткові перевірки під час роботи з будь-якою юридичною особою в Росії.

Як приклад наголошується, що після вторгнення РФ в Україну та скоєння воєнних злочинів кілька міжнародних організацій виключили або призупинили діяльність Росії, зокрема Рада Європи та Рада ООН з прав людини.