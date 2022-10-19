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13:32 19.10.2022

"Армія дронів" передала на фронт 179 безпілотників - Мінцифри

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"Армія дронів" передала на фронт 179 безпілотників - Мінцифри

"Армія дронів" спільно з UNITED24, Держспецзв'язку та Генштабом передали 179 квадрокоптерів для потреб фронту, повідомило Міністерство цифрової трансформації в середу.

"146 DJI Mavic 3 та 33 DJI Matrice RTK 300 поїхали з військовими в напрямку Херсонщини, Донеччини, Харківщини, Луганщини, Запоріжжя та прикордонних областей на півночі країни", - зазначило відомство у своєму телеграм-каналі.

Віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що безпілотники Mavic 3 допоможуть захисникам і захисницям оперативно виявляти техніку, переміщення окупантів та коригувати артилерію по позиціях ворога.

"Ці дрони знімають відео у форматі 4К, що дає можливість дізнатися, де перебувають окупанти, не потрапити під їхній приціл та зберегти життя", - додав Федоров.

За його словами, ще потужніші дрони Matrice RTK 300 відправлено в гарячі точки.

"Ці дрони знаходять найбільш замасковані позиції росіян. Далі - робота артилерії. Військові оперативно отримують інформацію про місцеперебування окупантів і знищують ворожі позиції", - пояснив віцепрем'єр.

Як повідомлялося, на початку жовтня 2022 року Мінцифри повідомило про закупівлю 986 дронів на 1,9 млрд грн, зібраних для "Армії дронів" через платформу UNITED24.

Теги: #зсу #дрони

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