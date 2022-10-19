Події

07:23 19.10.2022

Окупанти блокують роботу операторів мобільного зв'язку для переміщення техніки та особового складу у Херсонській області

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Окупанти блокують роботу операторів мобільного зв'язку для переміщення техніки та особового складу у Херсонській області

Російські окупанти блокують роботу операторів мобільного зв'язку та інтернету з метою прихованого переміщення техніки та особового складу в районах Таврійська та Нової Каховки на Херсонщині, повідомляє Генеральний Штаб Збройних Сил України.

"Окупанти вживають заходів для прихованого переміщення військової техніки та особового складу. З цією метою, у населених пунктах Таврійськ та Нова Каховка Херсонської області, противник блокує роботу операторів мобільного зв’язку та інтернету", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбуці в середу вранці.

Наголошується, що загарбники продовжують знищувати українську культурну спадщину на тимчасово окупованих територіях, грабують музеї, спалюють українську літературу та підручники, що надруковані українською мовою.

"За наявною інформацією, в російській федерації існують значні проблеми з грошовими виплатами військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях на території України. Зазначеній категорії затримують виплати грошових надбавок за участь у бойових діях. Родичі загиблих не можуть отримати обіцяну компенсацію", - повідомляють у Генштабі.

Минулої доби українська авіація завдала 24 ударів. Внаслідок цього було Підтверджено ураження 16 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та літак Су-25.

Ракетні війська та артилерія уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 об’єкти ППО та 1 - артилерії, 2 склади боєприпасів, станцію РЕБ, а також інші військові цілі противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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