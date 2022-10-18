За вівторок окупанти чотири рази обстрілювали громади Сумської області

За вівторок російські окупанти 4 рази обстріляли з мінометів та артилерії громади на Сумщині, загалом було зафіксовано 64 "приходи", повідомляє голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Юнаківська громада: двоє загиблих і поранений у результаті цинічного удару по центру села. Крім того, пошкоджено амбулаторію, котельню, лінію електропередач", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Також росіяни здійснили артилерійський обстріл Хотинської громади. В результаті пошкодження отримали будівлі рятувальників, дитячий спортзал, автомобіль, а також не менше 5 будинків.

Крім цього, з мінометів було обстріляно Новослобідську громаду, в результаті було пошкоджено будинок культури, школу, дитячий майданчик, а також лінію електропередач.