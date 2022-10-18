Події

19:36 18.10.2022

Окупанти намагаються утримати тимчасово окуповані території України та стримати Сили оборони на окремих напрямках

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Окупанти намагаються утримати тимчасово окуповані території України та стримати Сили оборони на окремих напрямках

Російські окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території України, а також зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що водночас окупанти не залишають спроб вести наступальні дії на бахмутському та авдіївському напрямках.

"За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Огірцеве Харківської області; Білогорівка Луганської області; Новокалинове та Мар’їнка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що окупанти обстрілюють позиції українських військ уздовж лінії зіткнення, здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій і рубежів за окремими напрямками та ведуть повітряну розвідку.

Крім того, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, російські загарбники продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та житлу цивільного населення.

Загалом протягом доби противник завдав 9 ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

"Ударів противника зазнали райони понад 10 населених пунктів. Серед них - Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Курахове Донецької області та Трихати на Миколаївщині. Для цього ворог використав крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, на одному з напрямків, окупанти задіяли 4 безпілотні літальні апарати іранського виробництва "Shahed -136", 3 із яких збили підрозділи Сил оборони", - наголосили в Генштабі.

Там зазначили, що на волинському та поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надаючи свою інфраструктуру та повітряний простір.

Також зберігається загроза ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БПЛА Shahed-136 з території Білорусі. Під виглядом навчальних зборів проходять заходи прихованої мобілізації до збройних сил Білорусі. За наявною інформацією, проходять заходи щодо підготовки операторів зенітних ракетних систем та екіпажів танків.

На інших напрямках супротивник вів вогонь, зокрема, на сіверському напрямку – зі ствольної артилерії, у межах населеного пункту Юнаківка Сумської області; на слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Григорівка, Комісарове, Огірцеве, Стариця та Стрілеча;

на куп’янському напрямку – з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Берестове, Гряниківка, Дворічна, Кам’янка, Красне, Кислівка, Котлярівка та Стельмахівка;

на лиманському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Зарічне, Ковалівка, Надія, Новоєгорівка, Ольгівка та Торське.

На бахмутському та авдіївському напрямках противник завдавав вогневого впливу з танків та артилерії уздовж лінії зіткнення. Безпосередньо постраждали населені пункти Бахмут, Соледар, Первомайське та Велика Новосілка.

На новопавлівському та запорізькому напрямках противник вів вогонь з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по населених пунктах Павлівка та Пречистівка.

На південнобузькому напрямку ворог намагається покращити логістичне забезпечення, здійснює обстріли військової та цивільної інфраструктури. Вогневого ураження зазнали населені пункти вздовж лінії зіткнення, зокрема і Вищетарасівка Дніпропетровської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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