Події

15:49 18.10.2022

Туреччина випробувала балістичну ракету малої дальності - ЗМІ

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Турецькі військові у вівторок провели випробування балістичної ракети малої дальності, повідомляє Bloomberg із посиланням на два джерела, знайомі із ситуацією.

За словами джерел, що захотіли залишитися анонімними, ракету Tayfun запустили біля 7:00 ранку з мобільної платформи з аеропорту біля портового міста Різе. Ракета пролетіла 561 км і впала в Чорне море біля узбережжя міста Синоп.

Розробку ракети вели таємно протягом декількох років.

Турецька влада відмовилася давати будь-яку інформацію про ракету, зазначає Bloomberg.

Теги: #ракета #туреччина

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