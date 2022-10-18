Туреччина випробувала балістичну ракету малої дальності - ЗМІ

Турецькі військові у вівторок провели випробування балістичної ракети малої дальності, повідомляє Bloomberg із посиланням на два джерела, знайомі із ситуацією.

За словами джерел, що захотіли залишитися анонімними, ракету Tayfun запустили біля 7:00 ранку з мобільної платформи з аеропорту біля портового міста Різе. Ракета пролетіла 561 км і впала в Чорне море біля узбережжя міста Синоп.

Розробку ракети вели таємно протягом декількох років.

Турецька влада відмовилася давати будь-яку інформацію про ракету, зазначає Bloomberg.