ДТЕК заявляє про критичні пошкодження обстрілами двох ТЕС у вівторок, семи постраждалих та одного загиблого

Дві теплові електростанції (ТЕС) енергохолдингу "ДТЕК" зазнали суттєвих пошкоджень внаслідок російських обстрілів, повідомив виконавчий директор Дмитро Сахарук у телемарафоні у вівторок.

"На жаль, сьогодні ворог поцілив у два об'єкти нашої компанії – це дві теплоелектростанції. На жаль, є семеро постраждалих працівників, один загинув", – сказав він.

За словами Сахарука, на обох ТЕС заподіяно суттєвих ушкоджень саме тим об'єктам, які є критичними для роботи станцій, без яких вони нормально працювати не можуть.

"Наразі триває інспекція, в деяких місцях здійснюється гасіння пожеж і дивитимемося, що робитимемо далі, щоб відновити нормальну роботу", - зазначив Сахарук.

Водночас, з огляду на масштаби руйнувань, він висловив сумнів у тому, що відновлювальні роботи на ТЕС вдасться провести швидко.

"Ми, звичайно, робитимемо все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу станцій, принаймні хоча б частково, проте вже зараз видно за характером пошкоджень, що вони суттєві і для їх ліквідації знадобиться значний проміжок часу", - пояснив виконавчий директор.

Сахарук висловив 100% впевненість, що дії російських військових під час завдання ракетних ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури коригують і спрямовують російські енергетики.

"Я в цьому впевнений на 100%, тому що без спеціальних знань про те, як працює енергомережа, які об'єкти є важливими і чому неможливо швидко зруйнувати енергосистему. Вона споруджувалася за часів Радянського Союзу і мала багаторівневий захист для таких ситуацій", - наголосив він.

Як пояснив виконавчий директор, для того, щоб руйнувати великі енергетичні об'єкти, потрібно чітко знати, куди і як треба завдавати ударів. Зокрема, енергетичні об'єкти "ДТЕК" з початку минулого тижня зазнавали обстрілів з боку російських агресорів 2-4 рази поспіль.

"Тобто відбувається те, про що говорив Путін, що у нас є 29 об'єктів, і ми хочемо їх всі добити. Зараз це відбувається. І точна інформація про те, куди треба бити і чому отримана від російських енергетиків - без них тут військові би не розібралися", – резюмував Сахарук.