Події

10:19 18.10.2022

Ексголові ДФС та його раднику оголосили про підозру через отримання 722 млн грн неправомірної вигоди

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Ексголові ДФС та його раднику оголосили про підозру через отримання 722 млн грн неправомірної вигоди

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 17 жовтня повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі колишньому голові Державної фіскальної служби України (ДФС) та у пособництві щодо її отримання його раднику.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), також про підозру у наданні посадовій особі неправомірної вигоди повідомлено і власнику одного з агрохолдингів та кінцевому вигодонабувачу низки юридичних осіб, на користь яких таку вигоду було надано.

"Протягом 2015-2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд гривень. Надання неправомірної вигоди в іноземній валюті (5,5 млн доларів США та 21 млн євро) відбувалося із використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику одного із агрохолдингів, а її одержання посадовцем – із використанням підприємств-нерезидентів, контроль над діяльністю яких здійснювався безпосередньо головою ДФС України, його радником та іншими особами, пов’язаними з ним родинними відносинами", - йдеться у повідомленні.

Для перерахування коштів між юридичними особами під виглядом надання та отримання позичок чи постачання продукції підозрювані залучили й інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України. Частину неправомірної вигоди було сформовано безпосередньо з коштів бюджетного відшкодування ПДВ, що конвертованих в іноземну валюту.

Дії колишнього голови ДФС України кваліфіковано за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України, його радника – за ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 КК, а власника агрохолдингу – за ч.4 ст.369 КК. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо застосування до підозрюваних запобіжних заходів.

Теги: #хабар #дфс

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