Уночі ворог наніс авіаудар дроном-камікадзе по об'єкту інфраструктури та ракетою по складському приміщенню у Запоріжжі

У ніч на вівторок російські окупанти обстріляли Запоріжжя безпілотником-камікадзе та ракетою, постраждав об'єкт інфраструктури та складське приміщення, без жертв, повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні вночі ворог знову атакував обласний центр. Було завдано авіаційного удару з використанням БПЛА Shahed. В результаті атаки виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Одна ракета влучила у складські приміщеня в одному з районів Запоріжжя", - написав він у телеграм-каналі.

Старух наголосив, що в обох випадках постраждалих немає.

"Окупант продовжує системні удари по області та обласному центру. Не можна нехтувати правилами безпеки. Ворог завжди діє підступно. Будьте обережні та уважні", – додав голова ОВА.