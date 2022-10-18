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08:57 18.10.2022

Уночі ворог наніс авіаудар дроном-камікадзе по об'єкту інфраструктури та ракетою по складському приміщенню у Запоріжжі

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Уночі ворог наніс авіаудар дроном-камікадзе по об'єкту інфраструктури та ракетою по складському приміщенню у Запоріжжі

У ніч на вівторок російські окупанти обстріляли Запоріжжя безпілотником-камікадзе та ракетою, постраждав об'єкт інфраструктури та складське приміщення, без жертв, повідомив голова ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні вночі ворог знову атакував обласний центр. Було завдано авіаційного удару з використанням БПЛА Shahed. В результаті атаки виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Одна ракета влучила у складські приміщеня в одному з районів Запоріжжя", - написав він у телеграм-каналі.

Старух наголосив, що в обох випадках постраждалих немає.

"Окупант продовжує системні удари по області та обласному центру. Не можна нехтувати правилами безпеки. Ворог завжди діє підступно. Будьте обережні та уважні", – додав голова ОВА.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #обстріл

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