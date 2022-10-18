Події

08:53 18.10.2022

Харківське метро призупинило перевезення пасажирів у зв'язку з ворожим обстрілом

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Харківське метро призупинило перевезення пасажирів у зв'язку з ворожим обстрілом

У зв'язку з обстрілом у вівторок уранці Харківський метрополітен призупинив перевезення пасажирів і працює в режимі укриття, повідомляє пресслужба підприємства.

"У зв'язку з обстрілами тимчасово припиняється рух поїздів лініями метрополітену. Також громадяни можуть використовувати станції як укриття. Не нехтуйте повідомленнями про повітряну тривогу і прямуйте в найближче укриття. Бережіть своє життя і своїх близьких!", - йдеться у повідомленні.

 

 

 

Теги: #метро #укриття #харків

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