Повітряні сили ЗСУ збили 8 Shahed-136 і дві крилаті ракети "Калібр"

У другій половині дня понеділка, 17 жовтня, Повітряні сили ЗСУ збили вісім дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136 і дві крилаті ракети "Калібр".

"Близько 21:00 17 жовтня в зоні відповідальності Повітряне командування "Центр" знищено вісім дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі в понеділок увечері.

У командуванні уточнили, що шість цих баражувальних боєприпасів збила винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи ПЗРК. Ще два Shahed-136 збили зенітники Сухопутних військ.

"Близько 15:00 під час ракетної атаки з акваторії Чорного моря протиповітряна оборона Повітряних сил ЗС України збила дві крилаті ракети "Калібр", – зазначили в ПС ЗСУ.