Події

07:00 18.10.2022

Повітряні сили ЗСУ збили 8 Shahed-136 і дві крилаті ракети "Калібр"

1 хв читати
Повітряні сили ЗСУ збили 8 Shahed-136 і дві крилаті ракети "Калібр"

У другій половині дня понеділка, 17 жовтня, Повітряні сили ЗСУ збили вісім дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136 і дві крилаті ракети "Калібр".

"Близько 21:00 17 жовтня в зоні відповідальності Повітряне командування "Центр" знищено вісім дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136", – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі в понеділок увечері.

У командуванні уточнили, що шість цих баражувальних боєприпасів збила винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи ПЗРК. Ще два Shahed-136 збили зенітники Сухопутних військ.

"Близько 15:00 під час ракетної атаки з акваторії Чорного моря протиповітряна оборона Повітряних сил ЗС України збила дві крилаті ракети "Калібр", – зазначили в ПС ЗСУ.

 

Теги: #зсу #повітряні_сили #дрони #камікадзе

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:02 17.10.2022
Іран несе пряму відповідальність за вбивства українських громадян - Подоляк

Іран несе пряму відповідальність за вбивства українських громадян - Подоляк

17:00 17.10.2022
Голова Нацполіції: Номери збитих дронів не можна показувати, щоб приховати від ворога інформацію про успішність або неспішність влучення в ціль

Голова Нацполіції: Номери збитих дронів не можна показувати, щоб приховати від ворога інформацію про успішність або неспішність влучення в ціль

16:40 17.10.2022
Рада ЄС ухвалила створення тренувальної місії для ЗСУ

Рада ЄС ухвалила створення тренувальної місії для ЗСУ

13:08 17.10.2022
Глава МВС закликає українців не стріляти по дронах – це роблять військові та поліцейські

Глава МВС закликає українців не стріляти по дронах – це роблять військові та поліцейські

11:19 17.10.2022
Україна працює для зупинення постачання іранської зброї в РФ - Арахамія

Україна працює для зупинення постачання іранської зброї в РФ - Арахамія

10:05 17.10.2022
Ворожі безпілотники влучили в об'єкт інфраструктури в Шевченківському районі Києва, пошкоджено кілька житлових будинків

Ворожі безпілотники влучили в об'єкт інфраструктури в Шевченківському районі Києва, пошкоджено кілька житлових будинків

09:28 17.10.2022
Українська ППО знищила на південному напрямку 15 дронів-камікадзе, на сході країни – три крилаті ракети

Українська ППО знищила на південному напрямку 15 дронів-камікадзе, на сході країни – три крилаті ракети

09:22 17.10.2022
У Києві зафіксовано чотири прильоти, підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі - КМВА

У Києві зафіксовано чотири прильоти, підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі - КМВА

08:52 17.10.2022
Усі навчальні заклади у Києві перейшли на дистанційний режим, повітряна тривога триває

Усі навчальні заклади у Києві перейшли на дистанційний режим, повітряна тривога триває

07:00 17.10.2022
Один із трьох збитих дронів-камікадзе ліквідували бійці тероборони

Один із трьох збитих дронів-камікадзе ліквідували бійці тероборони

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував усім причетним до обміну та повернення на батьківщину 108 українок

Перемога над російським терором змусить Росію думати про мир

Черговий масштабний обмін: ми звільнили з полону 108 жінок - Єрмак

Окупанти завдали 9 ракетних та 39 авіаударів по Україні на добу, постраждали понад 25 міст і сіл - Генштаб

Рада ЄС ухвалила створення тренувальної місії для ЗСУ

ОСТАННЄ

ЄС розглядає варіанти фінансування роботи Starlink в Україні

Італія надала Україні новий пакет військової допомоги

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6306 цивільних, ще 9602 поранено

П'ять суден доставлять українське продовольство до Франції, Італії, Туреччини, Пакистану, Лівії та Тунісу

Держрада Франції оштрафувала французьку державу на 20 млн євро за брудне атмосферне повітря

ВИБУХИ У ПІВНІЧНІЙ ЧАСТИНІ КРИВОГО РОГУ – ВІЛКУЛ

Зеленський подякував усім причетним до обміну та повернення на батьківщину 108 українок

18 жовтня: Цей день в Україні та в світі

Перемога над російським терором змусить Росію думати про мир

Уповноважений з прав людини Ради Лубінець зустрівся з омбудсменом РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА