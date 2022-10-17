Події

19:53 17.10.2022

У Черкаських Тишках знайшли тіла трьох загиблих під час окупації мешканців

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У Черкаських Тишках знайшли тіла трьох загиблих під час окупації мешканців

Правоохоронці виявили тіла трьох людей с.Черкаські Тишки Харківського району Харківської області, які загинули під час російської окупації населеного пункту.

"Трупи доправлені на проведення судово-медичної експертизи. Під процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст.438 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За інформацією відомства, літня сімейна пара (84-річний чоловік та його 81-річна дружина) загинули 19 березня в результаті обстрілу. Їхні тіла поховали сусіди на території приватного будинку. Крім того, правоохоронці виявили останки тіла без голови на проїжджій частині села. Наразі встановлюється особа загиблого та обставини смерті.

 

 

Теги: #жертви #війна #харківська

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