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19:19 17.10.2022

На окупованих територіях завдано ударів по 11 місцях зосередження окупантів та їхньої техніки, збито 25 ворожих безпілотників - Генштаб

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На окупованих територіях завдано ударів по 11 місцях зосередження окупантів та їхньої техніки, збито 25 ворожих безпілотників - Генштаб

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала понад 11 ударів по позиціях російських окупантів, йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Підтверджено ураження 10 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника", - йдеться у зведенні.

Українські підрозділи ракетних військ та артилерії вразили протягом доби два пункти управління, один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два об'єкти ППО, два склади боєприпасів та інші військові цілі противника, розповіли у Генштабі.

"За уточненою інформацією, підтверджено результати вогневого ураження підрозділів противника. У результаті точкових ударів артилерії Сил оборони в населеному пункті Мелітополь Запорізької області поранено понад 40 окупантів. У Бердянську знищено склад боєприпасів. У населеному пункті Воскресенка – до 30 поранених загарбників, Василівка – до 25 поранених. Кількість загиблих, яку окупанти намагаються приховати, уточнюється", - йдеться у зведенні.

Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили 25 ворожих БПЛА Shahed-136.

"У Херсоні окупанти змушені залучати підрозділи Росгвардії до інженерного обладнання позицій навколо міста. Одночасно вживаються заходи щодо вивезення колаборантів та їхніх сімей на територію тимчасово окупованої території АР Крим", - розповіли в Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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