Події

18:16 17.10.2022

Окупанти обстріляли Сеньківку та Середину-Буду, горять два будинки - ОК "Північ"

2 хв читати

Російські окупанти обстріляли м. Середина-Буда Шосткинського району Сумської області в понеділок, інформацію про жертви серед місцевого населення уточнюють, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці в понеділок.

"Окупанти обстріляли прикордонний населений пункт на Сумщині з артилерії та автоматичного гранатомета. З 15:45 до 16:30… спостерігачі зафіксували чотири приходи, імовірно, зі ствольної артилерії, п’ять черг по три-п’ять пострілів з АГС, дві черги з ККВТ, п’ять черг зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення інформація уточнюється, пошкоджено два будинки (охоплені полум'ям) у населеному пункті", - додали в ОК "Північ".

Також обстрілу з території РФ зазнало с. Сеньківка Чернігівського району Чернігівської області.

"З 16:30 до 16:35 спостерігачі зафіксували сім приходів, імовірно, з міномета 120 мм, в районі Сеньківки. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні. ОК "Північ".

Середина-Буда безпосередньо межує із РФ. Населення 2020 року становило 7 тис. жителів. З 24 лютого до 8 квітня 2022 року перебувала під російською окупацією.

Сеньківка розташована за 2 км від місця сходження державних кордонів України, РФ та Білорусі. Поряд із селом є однойменний прикордонний автомобільний пункт пропуску (нині не функціонує).

 

Теги: #війна #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:32 17.10.2022
Спільне угруповання РФ та Білорусі проведе навчання з бойовими стрільбами та пусками зенітних керованих ракет

Спільне угруповання РФ та Білорусі проведе навчання з бойовими стрільбами та пусками зенітних керованих ракет

18:24 17.10.2022
Росія доставить у Білорусь кілька сотень танків, броньованих машин, гармат і мінометів у рамках розгортання спільного угруповання військ

Росія доставить у Білорусь кілька сотень танків, броньованих машин, гармат і мінометів у рамках розгортання спільного угруповання військ

13:15 17.10.2022
Унаслідок обстрілу Роменського району російськими окупантами троє людей загинули, ще дев'ятеро поранені – голова Сумської ОВА

Унаслідок обстрілу Роменського району російськими окупантами троє людей загинули, ще дев'ятеро поранені – голова Сумської ОВА

09:16 17.10.2022
За добу армія РФ втратила в Україні 320 людей особового складу, 8 танків, 17 БПЛА – Генштаб ЗСУ

За добу армія РФ втратила в Україні 320 людей особового складу, 8 танків, 17 БПЛА – Генштаб ЗСУ

07:41 17.10.2022
На Сумщині окупанти запустили з вертольотів 20 ракет по одному із сіл

На Сумщині окупанти запустили з вертольотів 20 ракет по одному із сіл

07:30 17.10.2022
Ворог здійснив ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури на Сумщині, є постраждалі

Ворог здійснив ракетний удар по об'єктах критичної інфраструктури на Сумщині, є постраждалі

22:00 16.10.2022
На Сумщині без світла через обстріли залишився Шосткинський район

На Сумщині без світла через обстріли залишився Шосткинський район

19:06 16.10.2022
На Сумщині в результаті ворожих обстрілів без світла залишаються понад дві тис. абонентів Білопільської ОТГ

На Сумщині в результаті ворожих обстрілів без світла залишаються понад дві тис. абонентів Білопільської ОТГ

16:07 16.10.2022
Франція поставить Україні системи ППО Crotale

Франція поставить Україні системи ППО Crotale

15:20 16.10.2022
У Мінську заявили, що до Білорусі з РФ прибудуть майже 9 тисяч військових

У Мінську заявили, що до Білорусі з РФ прибудуть майже 9 тисяч військових

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада ЄС ухвалила створення тренувальної місії для ЗСУ

Під завалами житлового будинку в Києві виявили тіло 4-го загиблого, пошуково-рятувальні роботи тривають - Кличко

Україна незабаром отримає перші системи ППО NASAMS - Резніков

Ворог влучив по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині - ОВА

Глави МЗС країн ЄС затвердили черговий пакет військової допомоги Україні 500 млн євро

ОСТАННЄ

Українська ППО знищила російський безпілотник на Одещині – ОК "Південь"

Рада ЄС розширила санкції проти Ірану за порушення прав людини

Іран несе пряму відповідальність за вбивства українських громадян - Подоляк

Голова Нацполіції: Номери збитих дронів не можна показувати, щоб приховати від ворога інформацію про успішність або неспішність влучення в ціль

Рада ЄС ухвалила створення тренувальної місії для ЗСУ

У Мінінформполітики розраховують на відновлення історичного будинку у центрі Києва, пошкодженого російським ударом

Заступниця глави Міноборони Маляр просить громадян уникати несвідомого поширення розвідувальної інформації

Під завалами житлового будинку в Києві виявили тіло 4-го загиблого, пошуково-рятувальні роботи тривають - Кличко

Україна незабаром отримає перші системи ППО NASAMS - Резніков

Голова Львівської ОВА спростував інформацію про вибухи в регіоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА