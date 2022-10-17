Окупанти обстріляли Сеньківку та Середину-Буду, горять два будинки - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли м. Середина-Буда Шосткинського району Сумської області в понеділок, інформацію про жертви серед місцевого населення уточнюють, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці в понеділок.

"Окупанти обстріляли прикордонний населений пункт на Сумщині з артилерії та автоматичного гранатомета. З 15:45 до 16:30… спостерігачі зафіксували чотири приходи, імовірно, зі ствольної артилерії, п’ять черг по три-п’ять пострілів з АГС, дві черги з ККВТ, п’ять черг зі стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення інформація уточнюється, пошкоджено два будинки (охоплені полум'ям) у населеному пункті", - додали в ОК "Північ".

Також обстрілу з території РФ зазнало с. Сеньківка Чернігівського району Чернігівської області.

"З 16:30 до 16:35 спостерігачі зафіксували сім приходів, імовірно, з міномета 120 мм, в районі Сеньківки. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні. ОК "Північ".

Середина-Буда безпосередньо межує із РФ. Населення 2020 року становило 7 тис. жителів. З 24 лютого до 8 квітня 2022 року перебувала під російською окупацією.

Сеньківка розташована за 2 км від місця сходження державних кордонів України, РФ та Білорусі. Поряд із селом є однойменний прикордонний автомобільний пункт пропуску (нині не функціонує).