Україна незабаром отримає перші системи ППО NASAMS - Резніков

Україна незабаром отримає перші системи протиповітряної оборони NASAMS, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков за результатами діалогу з міжнародними партнерами минулого тижня у Брюсселі, де він узяв участь у шостому засіданні Контактної групи з оборони України та неформальній зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

"Невдовзі очікуємо постачання перших систем ППО NASAMS, наші воїни закінчують опанування техніки. Крім цього тисячі наших бійців пройшли підготовку, а десятки тисяч готуються до навчань у країнах-партнерах", - написав Резніков у фейсбуці у понеділок.

Міністр додав, що вже висловив щиру подяку міністру оборони Іспанії Маргариті Роблес Фернандес за дуже швидке рішення щодо надання систем HAWK.

"Велика Британія та Нідерланди вже оголосили наміри надати додаткові ракети для системи ППО/ПРО, за що я подякував моїм колегам Бену Воллесу та Кайсі Оллонгрен", - розповів Резніков.

За його словами, триває інтенсивний діалог із Францією щодо ЗРК CROTALE.

"Маємо надію також на ухвалення рішень щодо комплексів SAMP-T", - зазначив глава Міноборони.

Резніков звернув увагу на те, що Україна особливо наголосила на небезпеці іранських дронів-"мопедів", які становлять загрозу не лише для України.

"За даними нашої розвідки, тиждень тому їх було близько 300, але загальний контракт із росіянами – на 2 400 штук. Якщо не буде жорсткої спільної відповіді, практика терористичних атак з допомогою дронів, які здатні долати сотні кілометрів, може поширитися і становитиме пряму небезпеку усім країнам вільного світу. Тому ми очікуємо більш активного залучення до протидії цьому типу загроз навіть тих країн, які досі ухилялися від чіткої підтримки України", - наголосив Резніков.

Міністр розповів, що Україна впроваджує натовську систему LOGFAS для забезпечення обліку та логістики, відбувається реформа системи оборонних закупівель за принципами НАТО. Резніков також зазначив, що Україна опанувала понад 300 стандартів НАТО і здійснює одну з наймасштабніших трансформацій сил оборони з часів Другої світової війни, до того ж під час активної фази бойових дій.

Резніков упевнений, що аргументи щодо того, щоб не надавати Україні літаки та танки, скоро закінчаться.

"На тлі усього вказаного стає все менше аргументів не надавати Україні літаки і танки. Впевнений, що ці аргументи скоро закінчяться. Адже Україна довела не тільки здатність надзвичайно ефективно використовувати надане озброєння на полі бою, але й продемонструвала високу відповідальність і неухильне дотримання зобов’язань", - заявив він.