Глави МЗС країн ЄС затвердили черговий пакет військової допомоги Україні 500 млн євро

Рада ЄС із закордонних справ у понеділок на засіданні в Люксембурзі ухвалила рішення про виділення Україні чергового траншу військової допомоги у 500 млн євро.

"Виділення додаткових 500 млн євро державами-членами ЄС є ще одним доказом того, що ми, як і раніше, твердо підтримуємо Збройні сили України. Євросоюз продовжить підтримувати Україну доти, доки це буде необхідно", - заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, слова якого наведено у повідомленні ради.

З огляду на нинішнє рішення розмір загальної військової допомоги Україні в межах Європейського фонду миру зросте до 3,1 млрд євро.

У новому транші 490 млн євро підуть на закупівлю військової техніки, 10 млн євро спрямовані на покриття витрат на засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги та пальне.