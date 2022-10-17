Меморіал цивільним жертвам воєнного вторгнення Росії пропонують побудувати в Ірпені за проєктом чилійського архітектора

Чилійський архітектор та консультант Irpin Reconstruction Summit (IRS) Крістіан Віттіг представив ескізну пропозицію меморіалу цивільним жертвам воєнного вторгнення Росії, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі IRS.

"Проєкт поєднує в собі природу як символ життя та простір для пам'яті про цивільні жертви в Ірпені та Бучі. Меморіал складається зі структур дерева, в кутах перетину яких буде облаштовано індивідуальні вівтарі, які дозволять близьким вшанувати пам'ять кожної жертви", - пояснює свою ідею Крістіан. Віттіг.

Поруч із меморіалом планують розмістити галерею "Притулок пам'яті", інтегровану в землю, прохід до якої нагадує вирву від вибуху. Галерея розкриє історію міста у період 2022 року.

Як повідомляється, Крістіан Віттіг відвідав зруйнований на 70% Ірпінь на початку червня, його запросила Ірпінська міська рада до складу офіційної робочої групи міста із відновлення, Irpin reconstruction summit. Наразі він працює разом із командою з Чилі над розробкою чотирьох архітектурних проєктів для Ірпеня у тісній колаборації з українськими архітекторами.

З проєктом меморіалу вже ознайомилася команда українських архітекторів IRS та місцева влада. Наразі Irpin Reconstruction Summit пропонує цей проект на розгляд громадськості. Альтернативні думки, зауваження, пропозиції можна надсилати на адресу – iryna.yarmolenko@irpinhelp.com.