Під завалами житлового будинку в Шевченківському районі Києва перебувають двоє людей, врятовано 18 людей - Кличко

Під завалами житлового будинку в Шевченківському районі Києва перебувають, за попередніми даними, двоє людей, врятовано 18 людей, рятувальні роботи тривають, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Унаслідок атаки дронами-камікадзе в Шевченківському районі столиці стався вибух у житловому будинку. Наразі з нього врятовано 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи тривають. Триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій і розбір завалів. Чи є загиблі – уточнюємо інформацію", - написав він у телеграм-каналі.

У свою чергу заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що всі чотири прильоти сталися у Шевченківському районі.

"Влучання в житловий будинок. Під завалами перебувають люди. В сусідній будівлі виникла пожежа на площі понад 250 кв.м. Її вже локалізовано. На місці працює ДСНС. Інформація про загиблих і постраждалих уточнюється", - написав він у телеграм-каналі.