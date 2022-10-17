Події

08:52 17.10.2022

У КИЄВІ ІРАНСЬКИЙ ДРОН ВДАРИВ У ВИСОТНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК – А.ГЕРАЩЕНКО

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У КИЄВІ ІРАНСЬКИЙ ДРОН ВДАРИВ У ВИСОТНИЙ ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК – А.ГЕРАЩЕНКО

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У Шевченківському районі після атаки дронами-камікадзе пожежа у нежитловій будівлі, пошкоджено ще кілька житлових будинків

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