ЗС України відбили атаки окупантів у районах дев’яти населених пунктів

Збройні сили України за добу відбили ворожі атаки окупантів у районах 9 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Торське, Спірне, Соледар, Бахмут, Майорськ, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області", - сказано у повідомленні.

Водночас на волинському, поліському та сіверському напрямках ситуація залишається без істотних змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БПЛА "Shahed-136" з території республіки Білорусь.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ветеринарне, Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Дворічне, Зелене, Козача Лопань, Красне та Огірцеве Харківської області;

на краматорському напрямку – з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Петропавлівка, Першотравневе Харківської області; Греківка і Новоєгорівка Луганської області та Зарічне, Терни, Торське і Ямполівка на Донеччині;

на бахмутському напрямку – з танків та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Опитне, Соледар і Яковлівка Донецької області;

на авдіївському напрямку – з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бердичі, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське Донецької області.

На новопавлівському та запорізькому напрямках ворог наступальних дій не вів. Здійснив обстріли з артилерії різних типів у районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Володимирівка, Вугледар та Парасковіївка Донецької області.

На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад двадцяти п’яти населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Нікополь і Новокам’янка на Дніпропетровщині, Тернові Поди, Партизанське, Широке Миколаївської області та Мирне на Херсонщині.