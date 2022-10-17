Події

07:41 17.10.2022

На Сумщині окупанти запустили з вертольотів 20 ракет по одному із сіл

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На Сумщині окупанти запустили з вертольотів 20 ракет по одному із сіл

На Сумщині окупанти запустили з гелікоптерів 20 ракет по одному із сіл, внаслідок чого пошкоджено цивільне аграрне підприємство, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"Два вертольоти випустили 20 ракет по околицях одного із сіл. Ушкоджено цивільне аграрне підприємство", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Також ворог обстрілював Великописарівську ОТГ, зокрема зафіксовано 5 обстрілів протягом неділі. Противник завдав обстрілів селам громади із "Градів", мінометів. Загалом 54 приходи.

Крім того, окупанти обстріляли Білопільську громаду двома обстрілами з мінометів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено критичну інфраструктуру. Знеструмлено низку населених пунктів громади, станом на 18:00 було 2151 відключених абонентів, на 20:00 залишилося 1030.

"Енергетики працюють", - наголосив глава ОВА.

Також він повідомив, що в Краснопільській громаді противник з боку Росії відкривав вогонь кулеметними чергами.

У результаті обстрілів обійшлося без жертв.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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