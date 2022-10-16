З України після 24 лютого до Ізраїлю виїхало 13 тис. євреїв, із РФ - 26 тис.

Близько 13 тис. українців єврейського походження репатріювалися в Ізраїль від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, при цьому кількість репатріантів з РФ склала 26 тис., тобто приблизно кожен восьмий російський єврей залишив країну, пише The Guardian.

За даними видання, ще 35 тис росіян єврейського походження очікують на оформлення документів.

"Процес репатріації був прискорений для українців, які класифікуються як біженці, але несподіваний попит з боку Росії приголомшив Єврейське агентство, квазідержавний орган, який полегшує іміграцію... Однак робота Єврейського агентства перебуває під загрозою. У липні міністерство юстиції Росії рекомендувало закрити організацію," – пише видання.

У статті наголошується, що незважаючи на тиск з боку своїх західних союзників з метою зайняти рішучу позицію, Ізраїль намагався зберігати нейтралітет у війні РФ в Україні, оскільки покладається на Москву у сприянні своїм військовим операціям у Сирії, проте загроза закриття офісів Єврейського агентства спонукала виконувача обов'язки прем'єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда попередити, що такий крок завдасть серйозного удару по двосторонніх відносинах.

З 1950 року Ізраїль пережив кілька хвиль імміграції алії з таких країн, як Судан, Ефіопія та Ємен, а також приплив понад 1 млн осіб зі СРСР і його республік, які стали незалежними після 1989 року. На думку депутата Кнесета українського походження Юлія Едельштейна, який провів три роки у сибірській виправній колонії, історія повторюється. "Небезпека була частиною єврейського досвіду в Росії упродовж поколінь. Цього ніхто ніколи не забуде... Цього разу люди їдуть поспіхом - ними рухає страх", - переконаний він.

Російських громадян в Ізраїлі, як і раніше, приймають як туристів. Також відкрилися п'ять нових приватних агенцій, щоб допомогти росіянам єврейського походження здійснити алію. "В офісах муніципальної адміністрації по всій країні різко збільшилася кількість людей, які шукають документи, що підтверджують їх заяви про єврейське походження. Багато хто з тих, хто звертається до влади за допомогою, - це матері, які відчайдушно намагаються вивезти своїх синів з країни", - йдеться в статті.