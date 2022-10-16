У Дніпропетровській області в ДТП з двома легковими автомобілями загинуло двоє людей і постраждали ще троє

У Дніпропетровській області загинуло двоє людей і постраждали ще троє в результаті зіткнення двох легкових автомобілів на автодорозі Бориспіль–Дніпро–Запоріжжя, повідомляє головне управління обласної Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

"16 жовтня о 15:05 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Н 08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя поблизу села Братське Дніпровського району сталося зіткнення двох легкових автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після прибуття до місця пригоди рятувальників попередньо встановлено, що внаслідок зіткнення двох транспортних засобів "Mitsubishi Lancer" та "Volkswagen Golf VII" загинули водії та постраждали 3 пасажири.

Співробітники ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання вилучили з автомобіля Mitsubishi Lancer тіло загиблого водія, 1999 року народження. Також відключили клеми живлення від акумулятора та перекрили вентиль газового обладнання в автомобілі.

Також повідомляється, що двох постраждалих пасажирів легковиків госпіталізовано до лікарні Дніпра, а ще один постраждалий від госпіталізації відмовився.

Причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють працівники Національної поліції.