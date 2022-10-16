Міністр у справах діаспори Ізраїлю: настав час Україні отримати військову допомогу від Ізраїлю

Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай виступив за надання Україні військової допомоги у світлі інформації про постачання до РФ балістичних ракет з Ірану.

"Сьогодні вранці стало відомо, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає жодних сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Настав час і Україні отримати військову допомогу, таку, як надають США та країни НАТО", - написав Шай у твіттері в неділю.