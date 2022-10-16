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19:27 16.10.2022

Окупанти за добу завдали один ракетний та десять авіаударів по Україні, здійснили вісім обстрілів із РСЗВ

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Окупанти за добу завдали один ракетний та десять авіаударів по Україні, здійснили вісім обстрілів із РСЗВ

Понад десять населених пунктів України зазнали ударів російських окупантів минулої доби, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці в неділю.

Зокрема, Стрілеча і Терни Харківської області, Павлівка та Новосілка Донецької області і Правдине та Білогірка на Херсонщині.

Протягом доби противник завдав один ракетний та десять авіаційних ударів, здійснив вісім обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

"Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, на волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Проводиться планова ротація підрозділів збройних сил республіки білорусь, що залучаються до охорони державного кордону. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА "Shahed -136" з території республіки білорусь.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Сеньківка, Гасичівка, Миколаївка і Прогрес Чернігівської області та Бачівськ, Соснівка і Покровка Сумської області;

на слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Вовчанські Хутори, Зибине, Липці, Зарічне та Куп’янськ-Вузловий Харківської області;

на краматорському напрямку – з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Греківка і Білогорівка Луганської області та Зарічне, Роздолівка, Серебрянка і Яковлівка на Донеччині;

на бахмутському та авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.

На новопавлівському та запорізькому напрямках ворог обстріляв понад двадцять п’ять населених пунктів. Серед них - Вільне Поле, Времівка, Велика Новосілка, Новопіль, Золота Нива і Вугледар Донецької області та Зелений Гай, Щербаки, Оріхів і Чарівне Запорізької області.

На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад тридцять п’ять населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Білогірка, Новоолександрівка, Сухий Ставок Херсонської області та Широке, Киселівка, Тернові Поди і Степова Долина на Миколаївщині.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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