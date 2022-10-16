Події

19:16 16.10.2022

Українська авіація за добу завдала ударів по 17 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

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Українська авіація за добу завдала ударів по 17 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала понад 20 ударів по позиціях російських окупантів, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці в неділю.

"Підтверджено ураження сімнадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий БпЛА", - йдеться у зведенні.

Українські підрозділи ракетних військ та артилерії за добу вразили один командний пункт противника.

Водночас, за даними Генштабу, противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій українських сил оборони на окремих напрямках, натомість намагається вести наступальні дії на бахмутському та авдіївському напрямках на сході України.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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