Окупанти розпочали евакуацію своїх установ із Херсонської області

Російські окупанти посилюють фільтраційні заходи в Херсонській області та розпочали процес евакуації незаконно створених на її території т.зв. "державних" установ, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України у неділю.

"За наявною інформацією, з Херсона на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду", - йдеться в оперативній інформації щодо російського вторгнення, опублікованій на сторінці Генштабу у фейсбуці.

У зведенні також відзначається зниження рівня морально-психологічного стану населення у прикордонних районах РФ. "Зокрема, це викликано відсутністю медичної допомоги для цивільних. За наявною інформацією, через мобілізацію медпрацівників та збільшення потоку поранених, цивільним відмовляють у наданні медичних послуг у лікарнях Бєлгородської області", - наголошується в повідомленні.