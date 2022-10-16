Окупанти обстріляли Миколаївщину з берегового ракетного комплексу "Бастіон", постраждалих немає – голова ОВА Кім

Російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаївщині з берегового ракетного комплексу "Бастіон", повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"За інформацією ОК "Південь", ворог атакував Миколаївську область із берегового ракетного комплексу "Бастіон" однією крилатою ракетою типу "Онікс" із тимчасово окупованого Криму. Без втрат", - написав Кім у телеграм-каналі в неділю вранці.

За його словами, у суботу, 15 жовтня, орієнтовно о 10:00 окупанти завдавали ударів з міномету 120-го калібру по акватериторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також у суботу о 16:00 під час ворожих обстрілів Воскресенської громади зазнала поранень одна людина. Пошкоджено житловий будинок та адміністративну будівлю залізничної станції.

Крім того, в суботу з 14:00 до 16:00 були обстріли околиць Інгульської громади, унаслідок чого постраждалих та руйнувань немає, а о 10:30 та о 23:15 обстріляли Широківську громаду. У результаті зафіксовано значні пошкодження трьох будинків, господарських споруд та гаражів. Також були влучання по відкритих територіях і дорогах. Постраждалих немає.

"Під постійним вогнем залишаються села, що розташовані на лінії розмежування Березнегуватської громади. Учора, 15 жовтня, о 9:17 ворог обстріляв околиці одного з населених пунктів громади. Також ще в одному населеному пункті внаслідок артилерійського обстрілу виникла пожежа господарчої споруди. Пошкоджено житловий будинок", - наголосив Кім.

Він додав, що в Первомайському та Вознесенському районах день і ніч минули відносно спокійно.