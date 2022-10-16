Події

11:14 16.10.2022

Кількість поранених унаслідок обстрілу Нікополя збільшилась до 6 осіб – К.Тимошенко

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Кількість поранених унаслідок обстрілу Нікополя збільшилась до 6 осіб – К.Тимошенко

Кількість поранених унаслідок нічного обстрілу Нікополя збільшилась до шести осіб, двох із них госпіталізовано, повідомляє заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Цієї ночі місто обстріляли 30 разів зі ствольної артилерії, та зафіксовано близько півсотні прильотів із "Града". Поранено 6 осіб, 2 госпіталізовано. Обстріли знищили котельню міського палацу культури, уражені ліцей, кав’ярня, маркет, промислові підприємства, відділення "Укрпошти". Росіяни обстріляли і 3 дев'ятиповерхівки, 21 приватний будинок, пошкодили 5 ліній електропередач та багато інших об'єктів", - написав Тимошенко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, в ніч на неділю російські окупаційні війська обстріляли Нікополь, унаслідок було поранено чоловіка, у місті було пошкоджено кілька газопроводів та ліній електропередач.

 

Теги: #тимошенко #нікополь

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