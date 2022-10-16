Події

09:02 16.10.2022

За добу на Харківщині троє поранених унаслідок ворожих обстрілів

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За добу на Харківщині троє поранених унаслідок ворожих обстрілів

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти поблизу лінії зіткнення та кордону з РФ у Чугуївському, Харківському, Ізюмському та Куп'янському районах області, є поранені серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Куп'янському районі з пораненням госпіталізовано 3 особи: 2 чоловіків 36 та 48 років та 69-річну жінку", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #поранені

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