За добу на Харківщині троє поранених унаслідок ворожих обстрілів

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти поблизу лінії зіткнення та кордону з РФ у Чугуївському, Харківському, Ізюмському та Куп'янському районах області, є поранені серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Куп'янському районі з пораненням госпіталізовано 3 особи: 2 чоловіків 36 та 48 років та 69-річну жінку", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.