Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинула людина, троє – поранено

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинула 1 особа, ще 3 – отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 15 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу — у Бахмуті. Крім того, у Лимані виявили ще 6 цивільних, убитих росіянами під час окупації. Ще 3 особи за вчора отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі вранці в неділю.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.