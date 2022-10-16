Події

08:07 16.10.2022

Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинула людина, троє – поранено

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Минулої доби в результаті обстрілів Донецької області загинула людина, троє – поранено

Минулої доби внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинула 1 особа, ще 3 – отримали поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 15 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу — у Бахмуті. Крім того, у Лимані виявили ще 6 цивільних, убитих росіянами під час окупації. Ще 3 особи за вчора отримали поранення", - написав Кириленко в телеграм-каналі вранці в неділю.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

 

 

Теги: #жертви #донецька #обстріли

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