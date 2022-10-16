Події

07:30 16.10.2022

Окупанти виселяють цивільних із приватних приміщень для розміщення своїх офіцерів у Рубіжному Луганській області

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Окупанти виселяють цивільних із приватних приміщень для розміщення своїх офіцерів у Рубіжному Луганській області

У тимчасово окупованому Рубіжному Луганської області російські окупанти почали виселяти мирних жителів із приватних приміщень для розміщення офіцерів, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни на тимчасово захоплених територіях стали нормою для російських окупаційних військ. В населеному пункті Рубіжне Луганської області, прибулі на посилення угруповання військовослужбовці з чеченської республіки,  почали виселяти цивільних громадян з приватних помешкань для розміщення своїх офіцерів", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбуці в неділю вранці.

За уточненою інформацією, підтверджено результати вогневого ураження противника. В результаті точкових ударів артилерії Сил оборони в населеному пункті Марфопіль Запорізької області знищено склад боєприпасів та поранено більш як 20 окупантів. В населеному пункті Токмак знищено 10 одиниць військової техніки та поранено до 40 військовослужбовців. В населеному пункті Пологи – до 30 поранених окупантів. В Кам’янці-Дніпровській знищено 7 одиниць військової техніки та поранено близько 40 військовослужбовців противника. Кількість загиблих, що окупанти намагаються ретельно приховати, уточнюється.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Торське і Спірне на Краматорському напрямку, Берестове, Соледар і Бахмут на Бахмутському напрямку та Мар’їнка, Побєда і Невельське на Авдіївському напрямку.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 32 удари. Підтверджено ураження 24 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили 6 БпЛА та 1 вертоліт ворога.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, 7 об’єктів ППО противника та інші військові цілі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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