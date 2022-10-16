Події

07:24 16.10.2022

Минулої доби ворог наніс 5 ракетних і 23 авіаудари по населених пунктах України

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Минулої доби ворог наніс 5 ракетних і 23 авіаудари по населених пунктах України

Минулої доби окупанти завдали 5 ракетних та 23 авіаційні удари по населених пунктах України, а також здійснив до 60 обстрілів із РСЗВ, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни в районах більш ніж 30 населених пунктів. Зокрема це – Нікополь і Шахтарське Дніпропетровської області; Глушківка на Харківщині; Оріхів і Малі Щербаки Запорізької області; Дмитрівка - Київської; Білогірка на Херсонщині та Вугледар на Донеччині", - сказано у зведенні, опублікованому на Фейсбуці в неділю вранці.

На волинському та поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА “Shahed -136” з території республіки білорусь.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Миколаївка Чернігівської області та Покровка Сумської області. Використовував і ударні БпЛА;

на слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стрілеча, Огірцеве, Стариця, Гатище, Піщане, Кам’янка та Дворічна;

на краматорському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоєгорівка, Роздолівка та Серебрянка;

на бахмутському та авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

на новопавлівському та запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них - Вугледар, Времівка, Парасковіївка, Пречистівка та Щербаки.

На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів уздовж лінії зіткнення.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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