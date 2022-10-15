Ми зробимо все, щоб відновити постачання електроенергії – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада робить усе, щоб відновити постачання електроенергії та збивати якнайбільше дронів і ракет.

"У цю та в минулу добу різні регіони України зазнали російських атак, зокрема ракетами та іранськими дронами", - сказав він у відеозверненні в суботу.

"Частину ракет і дронів збили, але, на жаль, не всі. Є руйнування та жертви. Ми робимо все, щоб збивати більше ракет і дронів", - сказав президент.

Він подякував "тим, хто ліквідує наслідки ударів - нашим енергетикам, працівникам ДСНС, комунальних служб та місцевої влади, будівельникам, працівникам Нацполіції".

"Хоча в деяких наших містах енергетики змушені обмежувати постачання електрики для збереження стабільності системи, ми робимо та зробимо все, щоб відновити технічні можливості для постачання", - заявив він.