Події

19:19 15.10.2022

ЗС України відбили атаки ворога в районах 11 населених пунктів

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ЗС України відбили атаки ворога в районах 11 населених пунктів

Українські військові відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Новосадове на краматорському напрямку, Яковлівка, Берестове, Бахмут, Бахмутське та Опитне на бахмутському напрямку, Красногорівка, Невельське, Первомайське, Мар’їнка та Побєда на авдіївському напрямку, йдеться у зведенні, опублікованому в суботу ввечері.

Зазначається, що ЗС РФ продовжують роботу з пошуку можливих варіантів поповнення підрозділів, які зазнали втрат у бойових діях на території України. За наявною інформацією, командири всіх рівнів військово-морського флоту РФ розпочали агітаційну роботу з особовим складом строкової служби за перспективами переходу на контрактну службу. Відомо, що військовослужбовцям пропонуються високі виплати, покращений соціальний пакет та гарантія служби поза лінією зіткнення.

"Залишається проблемним питання матеріального забезпечення військовослужбовців окупаційних військ, призваних за мобілізацією. Так, відзначено прибуття в місто Пологи Запорізької області підрозділу російської федерації, особовий склад якого частково одягнений у цивільний одяг", - сказано у звіті.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 30 ударів. Підтверджено ураження 23 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 6 БпЛА та один вертоліт ворога.

Минулої доби ракетними військами та артилерією було вражено 5 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів. Також в зону вогневого ураження потрапили позиції ворожої артилерії та інші важливі військові цілі.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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