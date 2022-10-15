У деокупованій Козачій Лопані знайдено тіла двох чоловіків зі слідами тортур

У деокупованому смт Козача Лопань Харківської області правоохоронці виявили тіла двох чоловіків зі слідами тортур та насильницької смерті (переломи кісток черепа, щелепи та ребер).

"Правоохоронці знайшли тіла двох загиблих в одній могилі на цвинтарі. За попередньою версією слідства, чоловіків утримували російські військові під час окупації населеного пункту", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Тіла скеровано на проведення судово-медичних експертиз. Встановлюють усі обставини скоєння окупантами чергового воєнного злочину.