Події

12:27 15.10.2022

У деокупованій Козачій Лопані знайдено тіла двох чоловіків зі слідами тортур

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У деокупованому смт Козача Лопань Харківської області правоохоронці виявили тіла двох чоловіків зі слідами тортур та насильницької смерті (переломи кісток черепа, щелепи та ребер).

"Правоохоронці знайшли тіла двох загиблих в одній могилі на цвинтарі. За попередньою версією слідства, чоловіків утримували російські військові під час окупації населеного пункту", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Тіла скеровано на проведення судово-медичних експертиз. Встановлюють усі обставини скоєння окупантами чергового воєнного злочину.

Теги: #тортури #козача_лопань

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