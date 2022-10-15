Двоє людей поранені в результаті нічних обстрілів Нікополя

Двох людей госпіталізовано з пораненнями внаслідок нічного обстрілу Нікополя. Загалом у Нікопольському районі ворог випустив понад 50 снарядів, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни всю ніч тероризували Нікопольщину… Поранили двох людей. Били з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії по трьох громадах – Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській", – написав він у телеграм-каналі.

Резніченко уточнив, що у нічний Нікополь прилетіло понад 50 снарядів.

За його словами, поранено двох людей - 35-річного чоловіка та 42-річну жінку. Обидва у лікарні. Стан середньої тяжкості.

Унаслідок обстрілів постраждало понад 10 багатоповерхових і приватних будинків, транспортне підприємство, кілька магазинів, гаражний кооператив, автомобілі та кілька офісів.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах люди не постраждали. Пошкоджено промислове підприємство та будинки.