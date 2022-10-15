ЗС України відбили 13 атак противника на Донецькому напрямку, завдали удару по 40 районам зосередження живої сили, озброєння та військової техніки

Минулої доби ЗСУ відбили атаки російських окупантів у районі 13 населених пунктів на Донецькому напрямку. Авіацією, ракетними військами та артилерією завдано ударів по 40 зосередженням живої сили, озброєння та військової техніки, де знищено 3 ЗРК, 12 складів із боєприпасами, одну артилерійську установку та 20 інших важливих цілей, повідомили в Генштабі.

"Силам оборони вдалося успішно відбити атаки противника в Донецькій області. Зокрема, в районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Спірне, Невельське, Мар’їнка, Білогорівка, Терни, Новомихайлівка та Красногорівка", - йдеться у зведенні Генштабу на фейсбуці.

Зазначається, що минулої доби авіація Сил оборони завдала близько 30 ударів. Підтверджено ураження 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 9 БПЛА.

Ракетні війська та артилерія за добу вразили 4 пункти управління, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 12 складів з боєприпасами, одну артилерійську установку та 20 інших важливих цілей.

За наявною інформацією, в медичні заклади на тимчасово окупованих територіях надходить велика кількість поранених. Так, в одну з лікарень міста Донецьк, за цей тиждень надійшло близько 100 поранених. В місті Токмак Запорізької області лікарні переповнені. За інформацією від місцевих жителів, цивільних в лікарнях не приймають через завантаженість лікарів та відсутність ліжкомісць. Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування російських окупаційних військ евакуйовувати тяжко поранених на територію росії, смертність серед них перевищує 50%.

За уточненою інформацією, підтверджено знищення особового складу та техніки противника за попередні дні у Запорізькій області. Так, в результаті ефективних дій Сил оборони в районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак, уражено близько 100 окупантів. Серед них понад 25 щойно мобілізованих. В районі населеного пункту Бердянськ знищено 4 комплекси С-300.