Події

07:57 15.10.2022

ЗС України відбили 13 атак противника на Донецькому напрямку, завдали удару по 40 районам зосередження живої сили, озброєння та військової техніки

2 хв читати
ЗС України відбили 13 атак противника на Донецькому напрямку, завдали удару по 40 районам зосередження живої сили, озброєння та військової техніки

Минулої доби ЗСУ відбили атаки російських окупантів у районі 13 населених пунктів на Донецькому напрямку. Авіацією, ракетними військами та артилерією завдано ударів по 40 зосередженням живої сили, озброєння та військової техніки, де знищено 3 ЗРК, 12 складів із боєприпасами, одну артилерійську установку та 20 інших важливих цілей, повідомили в Генштабі.

"Силам оборони вдалося успішно відбити атаки противника в Донецькій області. Зокрема, в районах населених пунктів Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Спірне, Невельське, Мар’їнка, Білогорівка, Терни, Новомихайлівка та Красногорівка", - йдеться у зведенні Генштабу на фейсбуці.

Зазначається, що минулої доби авіація Сил оборони завдала близько 30 ударів. Підтверджено ураження 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 9 БПЛА.

Ракетні війська та артилерія за добу вразили 4 пункти управління, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 12 складів з боєприпасами, одну артилерійську установку та 20 інших важливих цілей.

За наявною інформацією, в медичні заклади на тимчасово окупованих територіях надходить велика кількість поранених. Так, в одну з лікарень міста Донецьк, за цей тиждень надійшло близько 100 поранених. В місті Токмак Запорізької області лікарні переповнені. За інформацією від місцевих жителів, цивільних в лікарнях не приймають через завантаженість лікарів та відсутність ліжкомісць. Через низьку якість медичної допомоги та відмову командування російських окупаційних військ евакуйовувати тяжко поранених на територію росії, смертність серед них перевищує 50%.

За уточненою інформацією, підтверджено знищення особового складу та техніки противника за попередні дні у Запорізькій області. Так, в результаті ефективних дій Сил оборони в районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак, уражено близько 100 окупантів. Серед них понад 25 щойно мобілізованих. В районі населеного пункту Бердянськ знищено 4 комплекси С-300.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:32 15.10.2022
За добу ворог завдав 6 ракетних і 30 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із РСЗВ

За добу ворог завдав 6 ракетних і 30 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із РСЗВ

09:48 14.10.2022
За добу армія РФ втратила в Україні 500 осіб особового складу, а з початку вторгнення близько 64 300 осіб - Генштаб ЗСУ

За добу армія РФ втратила в Україні 500 осіб особового складу, а з початку вторгнення близько 64 300 осіб - Генштаб ЗСУ

07:32 14.10.2022
ЗС України за добу відбили ворожі атаки у напрямку дев'яти населених пунктів

ЗС України за добу відбили ворожі атаки у напрямку дев'яти населених пунктів

07:24 14.10.2022
РФ збільшила чисельність о/с військ в Енергодарі, посилила режимні заходи в Мелітополі, а в Криму вербує іноземних найманців

РФ збільшила чисельність о/с військ в Енергодарі, посилила режимні заходи в Мелітополі, а в Криму вербує іноземних найманців

19:03 13.10.2022
Окупанти за добу завдали 15 авіаударів по Україні й здійснили 22 обстріли з РСЗВ

Окупанти за добу завдали 15 авіаударів по Україні й здійснили 22 обстріли з РСЗВ

09:22 13.10.2022
За добу армія РФ втратила в Україні 420 осіб особового складу, 6 танків, 6 гелікоптерів - Генштаб ЗСУ

За добу армія РФ втратила в Україні 420 осіб особового складу, 6 танків, 6 гелікоптерів - Генштаб ЗСУ

07:26 13.10.2022
На окремих напрямках ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва про тимчасове припинення наступу

На окремих напрямках ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва про тимчасове припинення наступу

07:22 13.10.2022
Минулої доби ЗС України відбили атаки в районах Бахмутського, Озарянівки, Іванграда, Бахмута і Мар'їнки

Минулої доби ЗС України відбили атаки в районах Бахмутського, Озарянівки, Іванграда, Бахмута і Мар'їнки

07:17 13.10.2022
Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти, використовуючи ракети та БПЛА іранського виробництва

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти, використовуючи ракети та БПЛА іранського виробництва

19:36 12.10.2022
Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території на півдні та сході України, а також зірвати наступ української армії

Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території на півдні та сході України, а також зірвати наступ української армії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вранці ворог завдав ракетного удару по одній із громад Київської області

Росіяни атакували об'єкти інфраструктури у Запоріжжі

Зеленський подякував усім, хто відзначав День захисників і захисниць України на тимчасово окупованих територіях

Україна відновила резервне електропостачання окупованої росіянами ЗАЕС

Зеленський: Ця українсько-російська війна є вирішальною

ОСТАННЄ

У результаті ранкового обстрілу Запоріжжя пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 15 будинків приватного сектора, навчальний заклад і автостоянку

Байден доручив Держдепу використати до $725 млн на військову допомогу Україні

Вранці ворог завдав ракетного удару по одній із громад Київської області

Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинуло двоє людей, шестеро – поранено

Уночі та вранці ворог обстріляв Запоріжжя дронами-камікадзе та ракетами С-300

Двоє людей поранені в результаті нічних обстрілів Нікополя

П'ять іранських дронів-камікадзе знищили ЗС України вночі над Дніпропетровщиною

22 людини загинули в результаті вибуху на шахті в Туреччині

Три суховантажі доставлять пшеницю та кукурудзу до Іспанії, Тунісу та Алжиру

На Сумщині на міні підірвався комбайн, комбайнер живий

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА