За добу ворог завдав 6 ракетних і 30 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із РСЗВ

За минулу добу російські окупанти різними видами озброєння здійснили 84 обстріли критичної інфраструктури та цивільних об'єктів, зокрема із застосуванням іранських ударних БПЛА, повідомили у Генеральному Штабі ЗСУ.

"Ворог не припиняє завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах нашої країни. Протягом минулої доби постраждала інфраструктура та мирні громадяни Харкова, Костянтинівки, Соледара, Бахмута, Чумаків, Лебединського, Запоріжжя, Давидового Броду та Мирного. Дніпропетровська область та місто Очаків піддано ударам іранських ударних БпЛА. Шість із дев’яти вдалося збити нашим захисникам", – йдеться у ранковому зведенні на сторінці Генштабу у фейсбуці в суботу.

Українські військові наголошують, що противник продовжує використовувати крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА.

"За минулу добу окупанти завдали 6 ракетних і 30 авіаційних ударів, здійснили 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню", - констатували в Генштабі.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з реактивної артилерії, в районі населеного пункту Рожковичі Сумської області. Також окупанти проводили розвідку в районі населеного пункту Блешня Чернігівської області з використанням БпЛА, який вдалося збити;

на слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гатище, Вовчанські Хутори, Стариця та Дворічне;

на краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Вишневе, Греківка, Григорівка, Зарічне, Ковалівка, Макіївка, Надія, Нововодяне, Ольгівка, Першотравневе, Роздолівка, Табаївка, Терни та Ямполівка;

на бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Одрадівка, Зеленопілля, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк;

на авдіївському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Кам’янка, Тоненьке, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Опитне, Невельське, Мар’їнка та Красногорівка.

На новопавлівському та запорізькому напрямках противник наступальних дій не вів та продовжує інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії понад двадцять районів населених пунктів. Серед них - Велика Новосілка, Времівка, Золота Нива, Вугледар, Павлівка, Микільське та Новоданилівка.

На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад тридцяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення.