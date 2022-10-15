Події

07:32 15.10.2022

За добу ворог завдав 6 ракетних і 30 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із РСЗВ

2 хв читати
За добу ворог завдав 6 ракетних і 30 авіаційних ударів, здійснив 48 обстрілів із РСЗВ

За минулу добу російські окупанти різними видами озброєння здійснили 84 обстріли критичної інфраструктури та цивільних об'єктів, зокрема із застосуванням іранських ударних БПЛА, повідомили у Генеральному Штабі ЗСУ.

"Ворог не припиняє завдавати ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах нашої країни. Протягом минулої доби постраждала інфраструктура та мирні громадяни Харкова, Костянтинівки, Соледара, Бахмута, Чумаків, Лебединського, Запоріжжя, Давидового Броду та Мирного. Дніпропетровська область та місто Очаків піддано ударам іранських ударних БпЛА. Шість із дев’яти вдалося збити нашим захисникам", – йдеться у ранковому зведенні на сторінці Генштабу у фейсбуці в суботу.

Українські військові наголошують, що противник продовжує використовувати крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА.

"За минулу добу окупанти завдали 6 ракетних і 30 авіаційних ударів, здійснили 48 обстрілів із реактивних систем залпового вогню", - констатували в Генштабі.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з реактивної артилерії, в районі населеного пункту Рожковичі Сумської області. Також окупанти проводили розвідку в районі населеного пункту Блешня Чернігівської області з використанням БпЛА, який вдалося збити;

на слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гатище, Вовчанські Хутори, Стариця та Дворічне;

на краматорському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Вишневе, Греківка, Григорівка, Зарічне, Ковалівка, Макіївка, Надія, Нововодяне, Ольгівка, Першотравневе, Роздолівка, Табаївка, Терни та Ямполівка;

на бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Одрадівка, Зеленопілля, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк;

на авдіївському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Кам’янка, Тоненьке, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Опитне, Невельське, Мар’їнка та Красногорівка.

На новопавлівському та запорізькому напрямках противник наступальних дій не вів та продовжує інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії понад двадцять районів населених пунктів. Серед них - Велика Новосілка, Времівка, Золота Нива, Вугледар, Павлівка, Микільське та Новоданилівка.

На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад тридцяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:57 15.10.2022
ЗС України відбили 13 атак противника на Донецькому напрямку, завдали удару по 40 районам зосередження живої сили, озброєння та військової техніки

ЗС України відбили 13 атак противника на Донецькому напрямку, завдали удару по 40 районам зосередження живої сили, озброєння та військової техніки

09:48 14.10.2022
За добу армія РФ втратила в Україні 500 осіб особового складу, а з початку вторгнення близько 64 300 осіб - Генштаб ЗСУ

За добу армія РФ втратила в Україні 500 осіб особового складу, а з початку вторгнення близько 64 300 осіб - Генштаб ЗСУ

07:32 14.10.2022
ЗС України за добу відбили ворожі атаки у напрямку дев'яти населених пунктів

ЗС України за добу відбили ворожі атаки у напрямку дев'яти населених пунктів

07:24 14.10.2022
РФ збільшила чисельність о/с військ в Енергодарі, посилила режимні заходи в Мелітополі, а в Криму вербує іноземних найманців

РФ збільшила чисельність о/с військ в Енергодарі, посилила режимні заходи в Мелітополі, а в Криму вербує іноземних найманців

19:03 13.10.2022
Окупанти за добу завдали 15 авіаударів по Україні й здійснили 22 обстріли з РСЗВ

Окупанти за добу завдали 15 авіаударів по Україні й здійснили 22 обстріли з РСЗВ

09:22 13.10.2022
За добу армія РФ втратила в Україні 420 осіб особового складу, 6 танків, 6 гелікоптерів - Генштаб ЗСУ

За добу армія РФ втратила в Україні 420 осіб особового складу, 6 танків, 6 гелікоптерів - Генштаб ЗСУ

07:26 13.10.2022
На окремих напрямках ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва про тимчасове припинення наступу

На окремих напрямках ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва про тимчасове припинення наступу

07:22 13.10.2022
Минулої доби ЗС України відбили атаки в районах Бахмутського, Озарянівки, Іванграда, Бахмута і Мар'їнки

Минулої доби ЗС України відбили атаки в районах Бахмутського, Озарянівки, Іванграда, Бахмута і Мар'їнки

07:17 13.10.2022
Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти, використовуючи ракети та БПЛА іранського виробництва

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти, використовуючи ракети та БПЛА іранського виробництва

19:36 12.10.2022
Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території на півдні та сході України, а також зірвати наступ української армії

Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території на півдні та сході України, а також зірвати наступ української армії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вранці ворог завдав ракетного удару по одній із громад Київської області

Росіяни атакували об'єкти інфраструктури у Запоріжжі

Зеленський подякував усім, хто відзначав День захисників і захисниць України на тимчасово окупованих територіях

Україна відновила резервне електропостачання окупованої росіянами ЗАЕС

Зеленський: Ця українсько-російська війна є вирішальною

ОСТАННЄ

У результаті ранкового обстрілу Запоріжжя пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 15 будинків приватного сектора, навчальний заклад і автостоянку

Байден доручив Держдепу використати до $725 млн на військову допомогу Україні

Вранці ворог завдав ракетного удару по одній із громад Київської області

Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинуло двоє людей, шестеро – поранено

Уночі та вранці ворог обстріляв Запоріжжя дронами-камікадзе та ракетами С-300

Двоє людей поранені в результаті нічних обстрілів Нікополя

П'ять іранських дронів-камікадзе знищили ЗС України вночі над Дніпропетровщиною

22 людини загинули в результаті вибуху на шахті в Туреччині

Три суховантажі доставлять пшеницю та кукурудзу до Іспанії, Тунісу та Алжиру

На Сумщині на міні підірвався комбайн, комбайнер живий

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА