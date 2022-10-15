22 людини загинули в результаті вибуху на шахті в Туреччині

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа повідомив про 22 загиблих унаслідок вибуху на вугільній шахті на півночі країни в Амасрі (провінція Бартин).

Ці дані міністр опублікував у твіттері.

У свою чергу агентство Анадолу з посиланням на міністра охорони здоров'я зазначає, що вісім постраждалих перебувають на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, ще п'ятьом надають допомогу у центрі реагування на надзвичайні ситуації.

Раніше повідомлялося, що близько 50 шахтарів були заблоковані під землею на глибині 300-350 метрів після вибуху на вугільній шахті.

Інцидент стався на об'єкті у чорноморському портовому місті Амасра.