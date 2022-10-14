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21:41 14.10.2022

Кулеба подякував Гватемалі за підтримку України та закликав її захистити Чорноморську зернову ініціативу

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Кулеба подякував Гватемалі за підтримку України та закликав її захистити Чорноморську зернову ініціативу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив подяку керівництву та дипломатичному корпусу Гватемали за підтримку України на міжнародній арені, повідомляє пресслужба українського зовнішньополітичного відомства у п'ятницю.

Глава української дипломатії приділив особливу увагу продовольчій безпеці світу та закликав Гватемалу та інші латиноамериканські держави стати на захист Чорноморської зернової ініціативи від спроб РФ її зірвати.

"Україна не висуває жодних додаткових вимог щодо зернового коридору. Ми хочемо його подальшої роботи та розширення обсягів експорту. Україна залишається одним з ключових гарантів глобальної продовольчої безпеки, і ми віддані своїм зобов’язанням", - наголосив міністр, виступаючи перед дипломатичним корпусом Гватемали.

Кулеба зазначив, що пропозиції досягти поспішного миру з РФ за рахунок територіальної цілісності України чи базових принципів міжнародного права нереалістичні та матимуть катастрофічні наслідки для міжнародної безпеки.

"Мій сигнал лідерам країн Латинської Америки та Карибського басейну полягає в тому, що Росія не зацікавлена ані в мирі, ані в процвітанні інших країн. Три основних позиції її експорту — війна, пропаганда та хаос. Ми можемо зупинити це лише спільними зусиллями, поставивши Росію на місце та зупинивши її нашою принциповою та рішучою позицією", – наголосив міністр.

Кулеба поінформував гватемальських дипломатів про витоки та перебіг російської агресії проти України, його наслідки для Латинської Америки та світу. " Єдина причина, чому Росія почала цю війну полягає в тому, що Путін заперечує право України на існування як суверенної держави з власною історією, культурою, мовою, ідентичністю та майбутнім. Це, по суті, колоніальна загарбницька війна посеред Європи в 21 столітті. Всі ми сподівалися, що такі війни назавжди залишилися в минулому. Для Росії це не так. Тому ми не маємо іншого вибору, крім як захищатися від агресора та перемогти у цій війні", - наголосив глава відомства.

Кулеба став почесним гостем щорічної конференції гватемальських послів на запрошення свого колеги Маріо Букаро Флореса та звернувся до дипломатичного корпусу Гватемали вперше в історії відносин України з країнами Латинської Америки, зазначили у МЗС. " Ґватемала стала одним з найбільших позитивних здивувань цього року для України. Ви зайняли принципову позицію на підтримку нашої країни та нашого народу в час найбільших випробувань. Ми завжди будемо вдячні вам за це", - сказав міністр під час свого виступу.

Він наголосив на сміливості лідера Гватемали Алехандро Джамматтеї, який влітку відвідав Київ, незважаючи на загрозу ракетних ударів, і провів історичні переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Міністр подякував Флоресу за лідерство в ухваленні навесні резолюції Генеральної асамблеї Організації американських держав на підтримку України та засудження російської агресії. Кулеба також висловив подяку Гватемалі за те, що вона стала першою латиноамериканською країною, яка приєдналася до "Кримської платформи".

 

 

Теги: #гватемала #мзс

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