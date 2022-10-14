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17:54 14.10.2022

Шмигаль: Кабмін виділив на відновлювальні роботи 300 млн грн Київській області та 57 млн грн - Сумській

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Шмигаль: Кабмін виділив на відновлювальні роботи 300 млн грн Київській області та 57 млн грн - Сумській

Кабінет Міністрів виділив 300 млн грн Київській області та 57 млн грн Сумській області на відновлювальні роботи, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні на засіданні уряду ухвалимо рішення про виділення коштів із Резервного фонду на ремонтні роботи у постраждалих регіонах, зокрема й від нещодавніх ракетних атак", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, 300 млн грн буде виділено Київській області та 57 млн грн – Сумській.

"Це дасть змогу швидко виконати ремонти критично необхідних об'єктів, зруйнованих і під час окупації, і під час останніх обстрілів ракет", - додав він.

Виділені Сумській області кошти буде спрямовано на капітальний ремонт об'єктів електроенергетики у Лебедині та Сумах, повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

"Попереду надскладний опалювальний період. Зробимо все, щоб він почався вчасно і пройшов максимально стабільно. Кожен українець повинен мати доступ до тепла", – наводить слова міністра пресслужба Мінрегіону.

Крім того, уряд виділив 320,4 млн грн субвенції Київській ОВА на купівлю будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт, зазначається в повідомленні міністерства.

Теги: #кошти #області #відновлення

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