На засіданні Ставки верховного головнокомандувача розглянуто оперативну ситуацію, заплановано наступні кроки щодо звільнення українських земель - Зеленський

На черговому засіданні Ставки верховного головнокомандувача було розглянуто ситуацію на оперативних напрямках та заплановано наступні кроки щодо звільнення українських земель, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Розглянули ситуацію на оперативних напрямках, а також обговорили ймовірні дії агресора в найближчий час. Запланували наступні кроки зі звільнення українських земель", - написав Зеленський у телеграмі.

Також, за його словами, були розглянуті питання матеріально-технічного забезпечення військ, зокрема безперебійного постачання боєприпасів, та підготовки до зими.

Крім того, у рамках засідання учасники обговорили питання щодо врегулювання діяльності добровольчих формувань територіальних громад.

Як повідомляє пресслужба президента, у засіданні взяли участь міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та командувачі військ оперативних напрямків.

До засідання приєдналися керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, керівники силових відомств та правоохоронних органів.

Були заслухані доповіді головнокомандувача ЗСУ, керівника розвідки та командувачів військ оперативних напрямків щодо ситуації на фронтах та ймовірних дій ворога у найближчий період.