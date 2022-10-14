Голова МАГАТЕ заявляє про наближення до встановлення захисної зони для ЗАЕС після візитів до України та РФ

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі позитивно оцінив підсумки останніх консультацій із Україною та РФ щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

"Наближаємося до встановлення захисної зони для Запорізької АЕС - ситуація на станції неприйнятна, і нам потрібні негайні дії для її захисту", - написав він у твіттері після відвідин України та після прибуття до Польщі у п'ятницю, де мав зустріч із главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Напередодні Гроссі нагадав, що його повторний візит до Києва після переговорів у Санкт-Петербурзі з президентом Росії Володимиром Путіним був узгоджений із президентом України Володимиром Зеленським, з яким він зустрічався тижнем раніше.

У свою чергу Кулеба на зустрічі з головою МАГАТЕ знову наголосив на позиції України, що Росія має вийти із Запорізької АЕС для забезпечення її ядерної безпеки.

Запорізька АЕС - найбільша атомна станція в Європі. Має шість енергоблоків ВВЕР-1000. На сьогодні станція не виробляє електроенергію: 11 вересня було зупинено останній реактор. З 28 лютого 2022 року ЗАЕС окупована російською армією.