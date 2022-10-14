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10:35 14.10.2022

Компанія SpaceX просить Міноборони США фінансувати подальшу роботу системи Starlink в Україні

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Компанія SpaceX просить Міноборони США фінансувати подальшу роботу системи Starlink в Україні

Компанія SpaceX звернулася до Міністерства оборони США із запитом на виділення додаткових коштів, оскільки більше не має можливості оплачувати роботу системи супутникового зв'язку Starlink в Україні, повідомляє CNN.

За даними CNN, SpaceX направила до Пентагона листа, в якому повідомляє, що не може продовжувати фінансування використання Starlink. У листі також міститься прохання до Пентагону взяти на себе фінансування використання Starlink в Україні, яке, за твердженням SpaceX, коштуватиме понад $120 млн до кінця року і може коштувати близько $400 млн протягом наступних 12 місяців.

"Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати наявні термінали протягом невизначеного періоду часу", - написав у вересневому листі до Пентагона директор з питань державного продажу SpaceX.

Серед документів SpaceX, відправлених до Пентагона, є також раніше не оприлюднений прямий запит, зроблений Маску в липні командувачем ЗСУ Валерієм Залужним, на ще майже 8000 терміналів Starlink.

Зазначається також, що вимога SpaceX про те, щоб американські військові оплачували рахунки, викликала роздратування у вищого керівництва Пентагону, і один високопоставлений представник міністерства оборони сказав CNN, що SpaceX "має нахабство виглядати героями", тоді як інші платять так багато, і тепер надає їм рахунок на десятки мільйонів на місяць.

Джерело: https://edition.cnn.com/2022/10/13/politics/elon-musk-spacex-starlink-ukraine/index.html

Теги: #пентагон #spacex #starlink

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